Robotická sestřička Grace změří teplotu a popovídá si s pacientem o životě

Grace sice vznikla v dílně týchž hongkongských vývojářů, kteří stojí za zrodem robotické celebrity Sophie, poslání obou se ale liší: zatímco Sophia je spíše umělecky zaměřená, její mladší sestru chtějí vědci postavit do první linie ke zdravotnickému personálu.

„Navrhli jsme Grace, aby vypadala profesionálně ve zdravotnickém prostředí. Vzhled podobný člověku usnadňuje důvěru a přirozené zapojení. Chceme, aby s lidmi interagovala tváří v tvář,“ vysvětluje její vzhled David Hanson, generální ředitel a zakladatel společnosti Hanson Robotics.

Kromě angličtiny se dorozumí také čínsky a díky 48 obličejovým svalům se na své pacienty dovede mračit i usmívat. A nejen to. Grace má v sobě zabudovanou termokameru, umí změřit teplotu i srdeční ozvu pacienta. Ke zhodnocení zdravotního stavu používá umělou inteligenci a v případě nouze dokáže poskytnout nezbytnou péči.

V současnosti se náklady na výrobu humanoidních robotů podobají cenám luxusních vozů. To by se mělo společně s velkovýrobou změnit. Samotná Grace by se na trhu měla objevit už příští rok – svou misi začne plnit nejdříve v asijských zemích.