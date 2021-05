Astronomové hledali život v galaktickém jádru. Prozkoumali 60 milionů hvězd, a nenašli nic

Pátrání po mimozemských radiových signálech sice probíhá už desítky let, stále ale nepřineslo ani jediný náznak, že by ve vesmíru mohla být nějaká další inteligentní civilizace na podobné technologické úrovni jako lidstvo.

V současné době se pátrání soustředí na vyhledávání takzvaných technosignatur – tedy stop, které by civilizace po sobě zanechávaly v podobě optických nebo mikrovlnných signálů, případně obřích staveb typu Dysonovy sféry. Právě rádiové signály jsou nejoblíbenějším cílem těchto misí, protože soustředěné rádiové emise by mohly signalizovat přítomnost mimozemské civilizace, ať už by signály byly záměrné, nebo náhodné.