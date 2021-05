Časopis Vesmír pomáhá vzdělanosti už 150 let. Předplatné bylo drahé jako kráva

„Nevylučujeme z programu svého žádný odbor vědy přírodní, byť laikovi sebe obtížnějším a nepřístupnějším býti se zdál; přední snahou naší bude podávati pokud možno nejširší rozhled do nejnovějších pokroků přísných věd spůsobem populárním, každému pochopitelným, zajímavým a poučným.“

Do časopisu podle něj dnes články píšou odborníci příslušných oborů, redakce je upravuje tak, aby byly srozumitelné a zajímavé i pro čtenáře, kteří se sami danému oboru nevěnují. Texty procházejí odbornou recenzí, časopis klade důraz na věcnou správnost. Přímo v redakci vznikají jen některé kratší příspěvky a pravidelný rozhovor. Ve Vesmíru publikují zasloužilí vědci – přední osobnosti svých oborů, ale i zástupci mladé generace. Podle Vrtišky se časopis takto snaží oslovovat mladší autorskou i čtenářskou generaci.

„Navzdory svému názvu časopis Vesmír nepíše jen o vesmíru. Jeho název vznikl v době, kdy termín vesmír znamenal celý svět a vše kolem nás. A Vesmír vždy psal a dodnes píše o tom, jak nám přírodní vědy pomáhají poznávat svět, v němž žijeme. Význam slova se za 150 let posunul, zaměření časopisu zůstává,“ uvedl pro ČTK Ondřej Vrtiška, který se v roce 2020 stal novým šéfredaktorem tohoto časopisu.

Od ledna 1985 Vesmír zdvojnásobil rozsah na 60 stran a od roku 1990, kdy se šéfredaktorem stal Ivan Havel, se tematicky rozšířil o dosud opomíjené oblasti vědy. V osmém čísle roku 1990 se také zrodila nová rubrika, představující české a slovenské výtvarníky a jejich dílo. Začátkem devadesátých let vzniklo nakladatelství Vesmír, v němž tento časopis vychází od roku 1994. Výraznou postavou Vesmíru druhé poloviny 20. století byl také imunolog a básník Miroslav Holub.

Vesmír vycházel i po celou válku a v říjnu 1946 dostal novou moderní obálku. Od roku 1952 se zvětšil formát na A4 i počet stran na 32, zkvalitnil se papír a každé číslo začalo obsahovat přílohu s fotografiemi. Také začal vycházet s barevnou obálkou a barevnými přílohami. V roce 1963 začal grafickou podobu časopisu řídit malíř a grafik Milan Albich, který s Vesmírem spolupracoval až do roku 2000.

Nejdéle přispívajícím autorem do časopisu byl vloni zesnulý Vojen Ložek, jedna z nejvýraznějších postav české přírodovědy a ochrany přírody, geolog, malakolog a znalec Českého krasu. Do Vesmíru přispěl poprvé jako třináctiletý v roce 1939 a od té doby psal průběžně, jeho poslední příspěvek je z roku 2018, časopisu tedy zůstal věrný 79 let.

Vůbec nejstarším stále vycházejícím českým přírodovědným časopisem, soustřeďujícím se na popularizaci vědy, je časopis Živa, který založil v roce 1853 Jan Evangelista Purkyně.