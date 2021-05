Oceánologové našli u kalifornského pobřeží tisíce barelů, které jsou zřejmě plné jedovatého DDT

Snímky vědců z Institutu oceánografie Kalifornské univerzity v San Diegu odhalily 27 345 „barelovitých“ objektů. Odborníci v rámci výzkumu zmapovali 145 čtverečních kilometrů mořského dna mezi ostrovem Santa Catalina a pobřežím Los Angeles v oblasti, o níž dříve zjistili, že obsahuje vysoké množství toxické chemické látky v usedlinách i v ekosystému.

Historici přitom již předtím popsali, že lodní deníky dokazují, že průmyslové společnosti v jižní Kalifornii používaly tuto oblast oceánu jako skládku. Dělaly to zcela legálně až do roku 1972, kdy byl přijat zákon o ochraně moří. Do té doby bylo vyhazování průmyslového, vojenského, jaderného a jiného nebezpečného odpadu do oceánů zcela běžnou praxí po celém světě.