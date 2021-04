Nový fond pomůže spolupráci českých vědců se špičkovou americkou univerzitou MIT

„Považujeme to za ,první vlaštovku‘ tohoto typu spolupráce a současně důležitý signál o kvalitě vědy v České republice,“ řekla předsedkyně AV Eva Zažímalová. Dále uvedla, že program rozšíří akademickým ústavům možnosti výzkumu, AV podle ní o tuto spolupráci hodně usilovala.

Tento fond vzniká ve spolupráci MIT, Akademie věd ČR (AV) a Ústavu organické chemie a biochemie AV (ÚOCHB). Peníze do něj vloží firma IOCB Tech, která je dceřinou společností ÚOCHB.

Fond má pomoci vědecké spolupráci v rané fázi, kdy ji nepokrývá standardní grantová podpora. Podle zástupců akademie nyní spolupracuje MIT na 16 podobných programech zaměřených na různé země – například Německo, Japonsko či Izrael.

Špičkoví vědci dostanou podporu

Program každoročně přispěje částkou 100 tisíc dolarů na tři až pět nových spoluprací. Vědci mohou využít příspěvek na zaplacení ubytování a dopravy na pracovních cestách a vědeckých stážích. O podporu budou žádat společné týmy vědců z MIT a různých akademických i výzkumných institucí v Česku.

Podle ÚOCHB letos MIT uspořádá dva webináře s informacemi pro uchazeče. Zájemci poté mohou zasílat přihlášky od září do půlky prosince. To, zda uspěli, se dozví do dubna 2022. Úspěšní žadatelé pak vyrazí na první cesty nejdříve v červnu příštího roku. Na české straně bude program zastřešovat Akademie věd.