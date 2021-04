Satelity odhalily masivní emise metanu ze skládky v Bangladéši

Satelitní pozorování ze 17. dubna ukázalo masivní únik metanu ze skládky v Matuail. Společnost GHGSat, která satelitní službu odhalující takové úniky emisí provozuje, odhaduje, že uniká asi 4000 kilogramů metanu za hodinu. To je stejné množství, jakým k oteplování planety přispívá provoz asi 190 tisíc tradičních automobilů. Tamní ministerstvo životního prostředí uvedlo, že už věc vyšetřuje.

Podle údajů GHGSat je skládka odpadu v Matuailu jen jedním z několika zdrojů, které nad Bangladéšem intenzivně produkují metanové plyny. Podle analytické společnosti Kayrros SAS se 12 nejvyšších hodnot emisí metanu zjištěných letos v satelitních údajích objevilo právě nad tímto státem.

Bangladéšské ministerstvo životního prostředí, lesů a změny klimatu si je této situace vědomo a vytvořilo technický výbor, který by měl posoudit rozsah problému, uvedla agentura Bloomberg. Zpráva, která má zahrnovat i návrhy řešení, by měla být dokončena do měsíce.

Skládka Matuail má rozlohu zhruba tři čtvrtě kilometru čtverečního a přijímá asi 2500 tun odpadu denně.

Metanové mapy

Právě proto, jak účinným pohonem klimatické změny metan je, začínají vědci globálně sledovat jeho největší zdroje. Podle Globální iniciativy pro metan jsou těmi nejčastějšími zdroji hospodářská zvířata, pěstování rýže, úniky z ropného a plynárenského průmyslu a právě skládky, kde se tento plyn uvolňuje rozkladem biologického odpadu.

Nedávná zpráva americké Národní agentury pro oceány a atmosféru (NOAA) uvádí, že v atmosféře Země je teď více metanu než kdykoli jindy od doby, kdy se začaly vést záznamy. A přestože velká část světa strávila rok 2020 v lockdownu, úroveň metanu ve vzduchu se výrazně zvýšila.