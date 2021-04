Arktické houby se vydaly na pochod. Vědci narazili pod hladinou moře na zvláštní fenomén

„Pozorovali jsme stopy hustě propletených pavučin, které byly napojeny přímo na spodní stranu nebo spodní boky hub. A to naznačuje, že jde o stopy po pohybu,“ píší výzkumníci pod vedením Teresy Morgantiové z Ústavu mikrobiologie mořských živočichů Maxe Plancka. „Je to poprvé, co byly na místě pozorovány houbové stezky, které jsou přisuzovány jejich pohyblivosti.“

Vypadalo to, jako by houby „zalezly“ do svých současných pozic. Ale u většiny druhů se předpokládá, že se v dospělosti stanou přisedlými. Houby nemají svaly ani žádné jiné specializované orgány pro pohyb. Mohou sice reagovat na vnější podněty a velmi mírně se pohybovat smršťováním nebo rozšiřováním svého těla. Byly také zaznamenány určité známky pohybu v houbách zkoumaných v laboratoři. V některých případech tento pohyb zahrnoval přestavbu celého jejich těla.