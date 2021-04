Běžně rozšířené květiny a opylovači slouží v ekosystémech jako kotvy, tvrdí vědci

Generalisté a specialisté představují v ekologii dvě skupiny, do kterých se dají druhy zařadit na základě jejich habitatu a potravy.

V Coloradu, kde studie proběhla, vědci v této souvislosti zmínili například čmeláky, některé druhy much. Z rostlin se pak jedná například o velmi rozšířený řebříček obecný.

Kotvy

Studie došla k závěru, že tyto zdánlivě obyčejné a všední druhy jsou pro stabilitu luk, kde se vyskytují také vzácné rostliny, velmi důležité.

Podle vědců tyto běžně rozšířené druhy, na které lze natrefit napříč různými krajinami, jsou schopny v přírodě fungovat jako kotvy. Spoléhají se na ně totiž mnohé rostliny i opylovači. Generalisté mohou ekosystémům pomáhat vyrovnat se s důsledky změny klimatu.

Autoři studie proto zdůrazňují, že by se i tyto zdánlivě všudypřítomné druhy měly cíleně chránit. „Snahy ochránců jsou často zaměřené na vzácné druhy. I rostliny a hmyz, které v přírodě vidíme běžně, ale v současnosti mnohdy ustupují a mohly by zaniknout,“ poznamenal podle serveru EurekAlert! Resasco. „To by mohlo mít pro biologickou rozmanitost opravdu veliké důsledky,“ dodal. „Nepřehlížejme obyčejné generalisty,“ prohlásil dále Resasco.