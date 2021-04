Vědci vytvořili nejbělejší bílou. Mohla by pomoci ochlazovat přehřátá města

Byla vyrobena s využitím speciálně upraveného uhličitanu vápenatého, tedy minerálu, z něhož se běžně vyrábí křída. Teď stejný tým bílou ještě více vybělil – autoři to popsali v odborném žurnálu ACS Applied Materials & Interfaces . Místo původní látky využili síran barnatý, tedy látku běžně využívanou například v kosmetice nebo jako bílý pigment do nátěrových hmot. Tým odhaduje, že nová barva odráží 98,1 procenta slunečního světla, což znamená, že absorbuje pouze 1,9 procenta tepla.

Tato mimořádná schopnost chladit by mohla být důležitým faktorem v boji proti globálnímu oteplování. Barva, která by využívala tuto sloučeninu, by totiž mohla být použita k chlazení budov namísto energeticky náročných klimatizací využívaných v současnosti.

„Konvenční klimatizace spotřebovávají energii, která často pochází ze spalování fosilních paliv. Jak přemisťují teplo z vnitřku domu ven, mění současně elektřinu na teplo a zanechávají po sobě ještě více tepla, čímž dále způsobují efekt tepelného ostrova a zahřívají planetu,“ vysvětlil profesor Ruan pro web IFLScience.

„Naproti tomu naše barva nespotřebovává žádnou energii a přímo odvádí veškeré teplo do vesmíru, čímž pomáhá ochlazovat Zemi,“ uvedl vědec. Autoři studie dokonce spočítali, že pokud by se jí pokrylo jen 0,5 – 1 procento povrchu Země, mělo by to zastavit trend globálního oteplování.