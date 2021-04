Čeští vědci si chtějí dát patentovat novou protinádorovou látku, zabraňuje metastazování

Na projektu spolupracovali odborníci z Biotechnologického ústavu AV, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (PřF UK) a firmy Smart Brain. Tým autorů si už zažádal o patenty v Evropské unii a ve Spojených státech.

Podle vědců je kombinace zacílení na mitochondrie a narušení metabolismu železa nádorových buněk nový přístup, který výrazně potlačuje rozvoj nádoru. Vedoucí laboratoře nádorové rezistence Jaroslav Truksa popsal, že zablokování mitochondriálního metabolismu železa v nádorových buňkách zabraňuje jejich růstu a dělení, ale i schopnosti metastázování. Nakonec vede k jejich smrti. Vědci látku už úspěšně otestovali na myších.

Rakovinu ničí, okolí neškodí

Nově popsaný mitochondriálně cílený deferoxamin (mitoDFO) využívá metabolické odlišnosti mitochondrií nádorových buněk. Podle vědců je pak zásadní to, že nová látka působí pouze na nádorové buňky, nezhoubné nezasáhne. Tým prokázal, že látka systémový metabolismus železa v myších modelech neovlivnila. Podle odborníků to potvrzuje preferenční cílení právě do nádorových buněk.

Zástupci Akademie věd uvedli, že nyní tým musí provést další preklinické testování – zaměří se na více zvířecích modelů i farmakologii. Šéf laboratoře invazivity nádorových buněk při PřF Jan Brábek také uvedl, že jeho laboratoř spolupracuje s kolegy z Biotechnologického ústavu i na několika dalších projektech propojujících nádorový metabolismus a invazivitu nádorových buněk.