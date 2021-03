Evropa hledá nové astronauty, do konkurzu se mohou hlásit i Češi

Evropská kosmická agentura (ESA) vypsala konkurz na nové astronauty. Výběrové řízení bude mít šest kol, uchazeči se mohou hlásit on-line od 31. března až do 28. května. Vybraná posádka by měla být připravena na let do vesmíru k podzimu 2022. Je to poprvé po deseti letech, co ESA veřejně hledá astronauty, informovala agentura DPA. Konkurzu se mohou zúčastnit občané všech 22 členských států ESA, tedy i Česka.