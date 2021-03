Vědci a lékaři vyvracejí spekulace, že očkování proti covidu narušuje plodnost

Jonathan Van-Tam v pořadu Good Morning Britain minulý týden prohlásil, že „neexistuje vůbec žádný důkaz, že by tu byl nějaký problém pojící se s plánováním rodiny nebo plodností“.

Prohlášení ve stejném duchu zveřejnily také lékařské vysoké školy či Britská společnost pro plodnost (BFS) a Svaz klinických a reprodukčních vědců (ARCS). „Neexistují absolutně žádné důkazy ani teoretický důvod, že by kterákoliv z vakcín mohla ovlivnit plodnost žen nebo mužů,“ uvedl ARCS.

V souboru doporučení ARCS dodává, že lidé mohou začít léčbu neplodnosti okamžitě po očkování a ti, kdo darují vajíčka nebo spermie, se mohou nechat očkovat. Není také důvod, aby očkování odkládaly ženy, které prodělaly opakované potraty, ani ty, které se nyní snaží počít, uvádí ARCS.

Raj Mathur, předseda výkonného výboru BFS, řekl, že existuje velmi málo údajů o tom, kolik lidí váhá s očkováním, anebo o tom, jaké je k tomu vedou důvody. „Ale donesly se ke mně podobné obavy, stejně jako k mým kolegům, a v některých případech dokonce od zaměstnanců ve zdravotnictví,“ podotkl.

„Tyto obavy jsou založené na dezinformacích, ale bohužel tu jsou. Nicméně očkování vám nezabrání otěhotnět a nechat se očkovat je nejlepší způsob, jak snížit riziko nákazy covidem během těhotenství,“ dodal Mathur.

Kde se vzaly dezinformace?

Také Virginia Beckettová, vedoucí kliniky reprodukční medicíny Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust uvedla, že se doslechla o případech, kdy se ženy v plodném věku zdráhaly přijmout očkování. „Měli jsme tu případy zdravotnic, které z tohoto důvodu odmítly očkování, a to může posloužit jako včasné varování, protože většině žen v tomto věku zatím ještě ani nebylo očkování nabídnuto,“ dodala.

Dezinformace kolující on-line podle jejích slov převážně vycházejí z komentáře bývalého zaměstnance firmy Pfizer, že imunitní reakce vyvolaná vakcínou může napadnout placentu. Daný komentář už byl mezitím z internetu smazán a věrohodnost jeho obsahu vyvrácena.

„Ale tato mylná informace se mezitím nevyhnutelně začala šířit, především pak mezi lidmi, kteří už tak měli ohledně vakcíny pochybnosti. Je velmi těžké podobnou chybnou informaci vyvrátit. Sociální sítě hrají velmi důležitou roli v životě mnoha lidí a snadno je zatáhnou do svých konspirací. Pokud už někdo trpí nějakou úzkostí, najde na nich spoustu věcí, které ji posílí,“ uvedla Beckettová.

Důvodem pro hoax se tsala také špatná citace studie spolčnosti Pfizer. Ta, když hledala dobrovolníky pro testování bezpečnosti vakcíny, odmítala do studie jedince, kteří se snažili o početí potomka. Konspirátoři to nyní vydávají za důvod pro to nenechat se očkovat.