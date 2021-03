Od Antarktidy se trhá další obří kra. Zlom vede kousek od britské polární stanice

Vznik obří kry tisková správa popisuje jako další etapu procesu pozorovaného řadu let. Základna Halley se nachází přímo na ledovci Brunt a britští vědci tak mají o jeho vývoji dobrý přehled. Platí to i v těchto dnech, kdy na polární stanici nikdo není, neboť pohyb ledu sleduje automatizovaný systém, který odesílá data do Británie, uvedla ředitelka BAS Jane Francisová.

Pracovníci BAS údajně poprvé detekovali vznik masivních prasklin v ledovci, který pluje na Weddelském moři, téměř před deseti lety. Signály o tom, že se blíží významný případ takzvaného telení, pak začaly přicházet loni v listopadu, když se relativně nová trhlina na sever od základny začala přibližovat k již existující mezeře v ledu.