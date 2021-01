Průměrný člověk má v těle větší podíl tuku než slon, naznačila studie

Na tu se v nové studii zaměřila Daniella Chusydová z Indiana University Bloomington. Konkrétně se rozhodla změřit množství tělesného tuku u slonů indických a zjistit, co to vypovídá o jejich zdraví.

V posledních letech se někteří vědci začali obávat, že sloni chovaní v zajetí příliš žerou a málo cvičí, což by je mohlo vystavit riziku kardiovaskulárních chorob, kloubních problémů a možná by to dokonce mohlé vést k i reprodukčním problémům – což by ohrozilo budoucnost celého druhu.

Minimálně část těchto obav ale podle nové studie není oprávěná. I když sloni chovaní v zajetí zjevně nejsou tak zdraví, jako by byli ve volné přírodě, jejich problémy s plodností nemusí vyplývat z nedostatku pohybu nebo nadměrného tuku. Ukázalo se totiž, že zkoumaní samci mají průměrně 8,5 procenta tělesného tuku a samice zhruba 10 procent. Zdravý dospělý člověk má přitom mezi šesti a 31 procenty tělesného tuku.

Když autoři porovnali toto množství s jinými zdravotními problémy u asijských slonů, zjistili přesný opak toho, co očekávali. Po stránce tělesné se totiž sloni v zajetí pohybovali stejně, jako kdyby měli volný pohyb v přírodě – nachodili zhruba 0,03 až 2,8 kilometru za hodinu.

Pokud jde o plodnost, zdá se, že nejvíce s ní mají problém sloni s podváhou – nikoliv ti s nadváhou. Neplodné samice měly nejméně tuku z celého zkoumaného vzorku; autoři studie se domnívají, že tento úbytek hmotnosti mohl být příčinou jejich zhoršené plodnosti – také u lidí to funguje podobně.

Stále tedy není jasné, jestli sloni v zoologických zahradách trpí obezitou ve větší míře než ve volné přírodě. Navíc obezitu je nesmírně těžké definovat, a to i u lidí. Podle autorů studie je tedy zapotřebí provést další výzkum, aby se zjistilo, jaké množství tuku je u asijských slonů nezdravé a také na jakých místech je pro ně největší hrozbou.