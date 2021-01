ŽIVĚ: Astronauti na plášti ISS zapojí vědeckou platformu

Video of Spacewalk by NASA Astronauts to Install Space Station Science Platform

Hopkins i Glover dorazili na ISS v listopadu při misi Crew-1, pro Glovera to bude první výstup do volného vesmíru v životě, zatím si to zkoušel jen na simulátorech, zato Hopkins se na „vesmírnou procházku“ vydává už potřetí.

Jejich úkol bude patřit mezi ty složitější, nebude to tentokrát jen nejčastější a již téměř rutinní výměna baterií. Astronauti mají totiž za úkol dokončit rozvody kabelů a instalaci antény pro plošinu Bartolomeo na evropském modulu Columbus. Pak by měli nakonfigurovat terminál, jenž by měl zrychlit komunikaci s evropskými pozemními stanicemi.