Rychlost vývoje vakcíny je triumfem vědy, říkají manažer WHO Datta i biochemik Konvalinka

video Události, komentáře: Datta z WHO a biochemik Konvalinka o vakcínách

Konvalinka odmítl, že by britský postup byl uspěchaný. Je přesvědčen, že Američané i Evropané budou následovat v řádu dní. „My máme jiný problém: musíme připravit logistiku očkování. V Německu se na tom už dávno pracuje, jsou tam přesné plány a jsou připraveni na to naběhnout v nejbližších dnech. Totéž v Británii. U nás se ten program teprve pomalu připravuje, a to považuji za zpoždění, na které bychom mohli doplatit,“ varuje.

Datta dále potvrdil varování WHO, že poptávka bude na začátku převyšovat nabídku. Proto klade důraz na „globální solidaritu“ tak, aby všechny země světa měly k vakcíně přístup nehledě na jejich lidnatost nebo ekonomický výkon. To by měl zajistit systém COVAX, který už možnost získat očkovací látky zajistil více než 180 zemím.