Jak dlouho by měl člověk po prosezeném dni cvičit? Vědci doporučují nejméně půlhodinu

To znamená, že pravidelná jízda na kole, rychlá chůze či třeba práce na zahradě může snížit riziko předčasného skonu až do té míry, jako kdyby člověk neposedával vůbec.

Podle odhadů WHO by se dalo každý rok na světě zabránit pěti milionům předčasných úmrtí, pokud by lidé byli pohybově aktivnější. Pravidelný pohyb přispívá k prevenci srdečních onemocnění, cukrovky druhého typu a rakoviny. Dokáže také mírnit příznaky deprese a úzkostlivosti, zpomalit úbytek duševních schopností a zlepšovat paměť, zdůraznila dále WHO.