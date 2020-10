Venuše mohla být dodnes planetou plnou života. Změnu na mrtvý svět zavinil Jupiter

V současné době je oběžná dráha Venuše asi 0,006 – ze všech planet tedy nejvíce připomíná kružnici. Kaneův model ale ukazuje, že když byl Jupiter asi před miliardou let blíže ke Slunci, měla Venuše pravděpodobně excentricitu 0,3. To znamená, že je mnohem vyšší pravděpodobnost, že tehdy byla obyvatelná.

Aby to bylo možné, museli by podle Kanea tito hypotetičtí mikrobi vydržet žít v oblacích kyseliny sírové nad Venuší zhruba miliardu let od doby, kdy Venuše naposledy měla ještě tekutou vodu – což je sice těžko představitelný, i když ne nemožný scénář.

Kane dodává, že je důležité pochopit, co se stalo s Venuší také kvůli budoucnosti Země. „Soustředím se na rozdíly mezi Venuší a Zemí a na to, co se pokazilo na Venuši, abychom získali přehled o tom, jak je Země obyvatelná a co můžeme udělat, abychom se o ni co nejlépe starali,“ dodal.