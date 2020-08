Jedna akce mohla vyústit ve 20 tisíc lidí nakažených covidem. Epidemiologové popsali „super přenos“ v USA

Zjistili z nich, že přestože virus pronikl do Bostonu nejméně 80 cestami z Evropy i jiných míst v USA, výše popsaná konference mohla hrát roli rozbušky. Celkem z této jediné akce mohlo vzniknout až 20 tisíc případů, popsal web CNN.

Akce v bostonském hotelu Marriott Long Wharf, kterou pořádala společnost Biogen, se zúčastnily asi dvě stovky lidí. U nich a jejich přímých kontaktů našli hygienici 90 případů nakažených. A to vedlo k podezření, že se jednalo o takzvaný super přenos. K těmto situacím dochází, když jeden člověk nebo několik jedinců spustí kaskádu přenosů.

Situace s nakažlivým potenciálem

Nejdůležitější bylo načasování, tedy kdy se tato akce odehrála. V té době, na konci února, neměli v USA s novým koronavirem téměř žádné zkušenosti, a neuvědomovali si tedy hrozby s ním spojené. Pokud by byla naplánovaná o pouhý týden později, nikdy by se neodehrála, protože by ji zrušili.

V té době také ještě USA neměly téměř žádnou testovací kapacitu, nenosily se roušky a neexistovala ani žádná pravidla, která by snižovala přenos viru.

Dalším faktorem pak byly ideální podmínky: spousta lidí z nejrůznějších míst na uzavřeném prostoru. Někteří sem covid přinesli, jiní si ho zase odnesli do míst, kde do té doby ještě nebyl.