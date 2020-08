V Grónsku loni roztálo rekordní množství ledu. Hladiny moří budou stoupat

Zjištění by podle agentury Reuters mohlo přimět vědce k přehodnocení nejhoršího scénáře dopadů klimatické změny.

V předchozím dvouletém období se úbytek ledu na největším ostrově světa zpomalil díky chladnějším létům a vydatnějším sněhovým srážkám v západním Grónsku během roku 2018. Loni však na území, které je autonomní součástí Dánska, vál teplý vzduch z nižších zeměpisných šířek a věčně zmrzlý ostrov zakusil rekordní ztrátu ledové masy, řekl geolog Ingo Sasgen z německého Institutu Alfreda Wegenera.

Konec ledu v Grónsku

Tání ledu v Grónsku je obzvlášť znepokojivé, protože stará ledová pokrývka ostrova obsahuje dost vody na to, aby zvedla hladiny oceánů o šest metrů, pokud by všechna roztála. Tento proces by ale trval stovky let.