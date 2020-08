Slunce mívalo dvojče. Skupina astrofyziků přišla s odvážnou hypotézou o Oortově oblaku

Podle Aviho Loeba a Amira Siraie, kteří s tímto nápadem přišli, zatím věda nenabídla žádné uspokojivé vysvětlení pro existenci toho, jak Oortovo mračno vzniklo. Jejich vysvětlení je elegantní: Slunce a druhá hvězda by fungovaly jako jaksi gravitační síť, která by zachytila objekty, které vznikaly během zrození těchto hvězd.

Celý oblak je plný kamení, ledu a další hmoty, která zde zbyla jako pozůstatek vzniku Sluneční soustavy. Podle astrofyziků je tohoto materiálu tolik, že neodpovídá modelům popisujícím vznik celé soustavy. Nová studie naznačuje, že by se to dalo vysvětlit právě tím, že Slunce původně existovalo jako dvouhvězda.

„Oblíbená teorie spojuje vznik Oortova oblaku se zbytky po vzniku Sluneční soustavy,“ uvedl Loeb. „Objekty v této oblasti by měly být rozptýlené planetami po obrovských vzdálenostech. Jenže tento model má problémy s pozorovaným množstvím objektů a tvarem oblaku. Náš model to řeší,“ doplnil.

Aby model fungoval, muselo by by být druhé Slunce opravdu téměř dvojčetem – leželo by od toho „našeho“ ve vzdálenosti asi tisíce astronomických jednotek a mělo by hmotnost podobnou naší hvězdě.

Jako „dvojčata“ se rodí v podobném prostředí velké množství hvězd, vzdálí se od sebe teprve později působením jiných hvězd v porodnici. Autoři studie spekulují, že druhá hvězda ze dvojice může stále ještě existovat, a to prakticky kdekoliv v Mléčné dráze.