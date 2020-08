Záchrana nosorožců pokračuje. Vědci úspěšně odebrali vajíčka

Oba nosorožci patří dvorskému safari parku, který na záchraně druhu spolupracuje s dalšími vědeckými organizacemi ve světě. Projekt je zásadně závislý na opakovaném odebírání vajíček od samic, ke kterým se ale do Keni odborníci kvůli koronavirem omezenému cestování nemohli v minulých měsících dostat. „O dva plánované odběry jsme tak přišli,“ řekl Rabas.

Při prvních dvou odběrech loni v srpnu a v prosinci se podařilo samicím Nájin a Fatu odebrat celkem 19 vajíček, z nichž se podařilo vytvořit tři embrya. Ta jsou nyní zmrazená a měla by následně být vložena do samic příbuzných nosorožců bílých jižních, které by měly mláďata odnosit. Žádná ze samic v Ol Pejetě toho již totiž není schopná.