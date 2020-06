Archeologové objevili nedaleko Stonehenge obří kruh pravěkých jam

„Rozměry jam i celého kruhu kolem Durrington Walls jsou jedinečné. Ukazují důležitost této oblasti i komplexitu monumentálních struktur kolem Stonehenge – s také touhou a schopností neolitických lidí zaznamenávat jejich kosmologický systém v rozměrech, jaké bychom dříve neočekávali,“ uvedl profesor Gaffney.

Zatímco samotné Stonehenge bylo postavené a orientované s ohledem na pohyby Slunce, nově objevená struktura má podle Gaffneyho jiný význam – šlo podle něj o něco kosmologického, co mělo takový význam, „že to muselo být zapsáno přímo do země.“ Zatím není jasný jaký, je možné, že mohla směřovat lidi do centra posvátné oblasti, anebo naopak sloužila k opačnému účelu – tedy mohla tvořit nepřekročitelnou symbolickou hranici.

Objev je významný i tím, že celá oblast Stonehenge patří k těm archeologicky vůbec nejlépe popsaným na světě; jámy ale pozornosti vědy až doposud unikaly. Během tisíciletí je totiž zakryla krajina, takže je vědci považovali za přirozenou součást krajiny. Teprve moderní technologie dokázaly odhalit, že jam je celá síť – a když se jednotlivé body spojí, vytvářejí geometrický tvar.