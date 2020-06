V naší galaxii existuje 36 mimozemských civilizací. Spočítali to vědci vylepšením klasické rovnice

Ta stanovuje, jak pomocí sedmi faktorů vypočítat množství komunikaceschopných civilizací, které ve vesmíru existují ve stejném okamžiku. Stanovit tyto faktory, mezi nimiž je například počet planet vhodných pro život v daném systému, je ale značně obtížné, a tak se dosud odhady ohledně počtu inteligentních civilizací pohybovaly v obrovském rozptylu od nuly až do řádu miliard. Samotný Drake se dopočítal k číslu 10.

„Myslím, že je nesmírně důležité a vzrušující, že poprvé skutečně máme v ruce odhad počtu aktivních inteligentních a komunikujících civilizací, které můžeme potenciálně kontaktovat a zjistit, že ve vesmíru existuje další život,“ citoval Conselicea deník The Guardian. „Za předpokladu, že i na jiných planetách stejně jako na Zemi trvá asi pět miliard let, než se inteligentní život vyvine, je zřejmě v naší galaxii několik desítek civilizací,“ dodal.

Odborníci ale zároveň mírní očekávání, že by bylo v blízké budoucnosti možné navázat komunikaci s bytostmi žijícími na některé z planet Mléčné dráhy. „Ty civilizace budou velice vzdálené. Podle našich kalkulací je ta nejbližší od nás vzdálená asi 17 tisíc světelných let,“ řekl Conselice. To podle něj znamená, že na Zemi by bylo možné signály zachytit zhruba za šest tisíc let.