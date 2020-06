V USA vypršelo povolení pro antimalarika, která na covid-19 doporučoval Trump

Oba zmíněné přípravky se desítky let používají k léčbě malárie a některých autoimunitních onemocnění, jako je revmatoidní artritida a lupus. Na začátku pandemie covidu-19 se objevovaly signály, že léky by mohly pomáhat i lidem s touto nemocí, a FDA nový způsob jejich použití při splnění jistých podmínek povolil na konci března, napsala agentura AP. Úřad však varoval před používáním těchto léků mimo nemocnice a klinické testy, a to kvůli známým vedlejším účinkům, které mohou být i smrtící.

Hlavním zastáncem hydroxychlorochinu coby nástroje v boji proti covidu-19 se rychle stal americký prezident, který lék opakovaně propagoval na svých brífincích a v květnu dokonce prohlásil, že jej užívá jako prevenci proti potížím spojeným s nákazou.

Klinické studie ale zatím nepotvrdily, že by antimalarikum před covidem-19 chránilo nebo že by nemocným pomáhalo. Oxfordská univerzita před deseti dny jeho testování na hospitalizovaných pacientech předčasně ukončila, přičemž lídr projektu uvedl, že „to nefunguje“.