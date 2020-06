Naučíme se lépe používat elektroniku... Dokonce mi už schází i školní jídelna. Žáci 5.B hodnotili výuku #nadalku

„Člověk určitě látku lépe pochopí, když sedí ve školní lavici a učitel mu to vysvětlí osobně. Samozřejmě je to jiné, když vidíte látku napsanou a vysvětlenou přímo před sebou na tabuli a stačí zvednout ruku, když si nevíte rady.“

„Jak máme skupinky po pěti nebo šesti žácích, tak se nám špatně vypracovávají cvičení, protože na sebe nevidíme. Takže když někdo něco řekne, tak třeba nevíme, co říkal, protože se to někdy sekne, nebo nevíme, co myslí, a proto nám často chybí nějaká cvičení.“

„Nevýhodou je, že se nevidíme s přáteli a s učiteli a ti nás nemohou kontrolovat tak dobře, jako když nás mají pod dohledem. Také nemají přehled o tom, jestli zlobivé děti plní to, co nemusíme posílat.“

„Další nevýhoda je, že když někteří vyučující zadávají učení, tak to sice vypadá, že toho je málo, ale když to porovnáme s normální vyučovací hodinou ve škole, tak je toho hodně.“

„Vadit může i to, že prostě nesedí v lavici a nemá před sebou paní učitelku a ta mu to hned vysvětlí. Na druhou stranu mi to přijde zbytečné, protože paní učitelka se všechno snaží vysvětlit na konferencích, kde se jí můžeme ptát na co chceme a ona nám to vysvětlí.“