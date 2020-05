Skoro 40 procent Islanďanů používá mobilní aplikaci pro chytrou karanténu. Moc to ale nepomáhá

„Tato technologie je víceméně… No, neřekl bych, že je úplně k ničemu,“ uvedl Gestur Pálmason, policista, který vede tým zodpovědný za trasování nakažených. „Řekl bych, že byl v několika případech užitečný, ale pro nás to nebyl žádný přelom,“ doplnil Pálmason.

Podle MIT Technology Review je 38 procent zapojených Islanďanů do chytré karantény vlastně velmi špatný výsledek. Island je totiž malý a přitom společensky i kulturně soudržný národ – pouze osmatřicetiprocentní pokrytí je tedy zklamáním. Studie britských epidemiologů nedávno naznačila, že aby chytrá karanténa opravdu fungovala, muselo by podobné aplikace používat přes 60 procent obyvatel dané země.

Díky chytré karanténě však podle jejích zastánců nebude nutné přistupovat k razantním plošným opatřením. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je klíčová rychlost přijetí opatření.

„Víme, že to začíná několika pacienty, a pokud se nepřikročí k příslušným krokům, tak ten nárůst může být exponenciální. Právě chytrá karanténa má být rychlý a efektivní nástroj, jak zjistit co nejdříve kontakty pozitivního pacienta, jak co nejdříve vyšetřit daného pacienta, odeslat vzorky do příslušné laboratoře, mapovat kapacity laboratoří tak, aby ten proces skutečně nebyl v řádu týdnů, ale maximálně hodin nebo několika málo dnů,“ uvedl Vojtěch.

Chytrá karanténa se v České republice rozběhla od 1. května. Není omezena jen na mobilní aplikace, jedná se o celý soubor opatření, postupů a nástrojů. Řeší rychlou identifikaci nakažených, odběry, testování a identifikaci kontaktů pozitivně testovaného, ale i logistiku zdravotnického materiálu nebo distribuci vzorků podle kapacity laboratoří, aby bylo zamezeno jejich přetížení.

Vše se řídí na základě analytických dat, která jsou sbírána a vyhodnocována v systému chytré karantény. Hlavní roli v projektu hrají hygienici a armáda.