Třídění odpadů znali už v antice. Trosky Pompejí dokazují, že Římané recyklovali

Zjistili to vědci zkoumající Pompeje – město pohřbené pod hustým nánosem sopečného popela poté, co v roce 79 našeho letopočtu vybuchla sopka Vesuv. Před městskými hradbami se našly velké hromady odpadu, které vypadaly, že tam byly jen tak vyhozeny. Nyní ale odborníci odhalili, že městské hradby byly místem, kde se skladoval roztříděný odpadový materiál k dalšímu využití.

„Tento rozdíl nám umožňuje zjistit, zda odpad vznikl na místě, kde jsme ho našli, anebo zda byl dovezen z jiného místa k novému použití,“ dodala s tím, že například některé zdi obsahovaly kousky recyklovaného materiálu jako rozbité dlaždice či amfory a kusy malty a omítky. „Téměř všechny tyto zdi byly nakonec potřeny vrstvou sádrové omítky, která zakryla směsku materiálů vespod,“ řekla Emmersonová.

„Dříve se předpokládalo, že všechny tyto odpady se za městem nahromadily po zemětřesení – že je tvořily trosky, které byly vyvezeny z města, aby nepřekážely v každodenním životě,“ vysvětlila vědkyně. „Ale při práci v Pompejích jsem viděla, že se město rozrůstalo do rozvinutých předměstí za hradbami. Proto nedává smysl, že by byla tato předměstí zároveň používána jako skládky,“ dodala.

Odpad jako zdroj

Moderní přístup ke zpracování odpadů se podle Emmersonové soustřeďuje na jejich odstranění z každodenního života. Jak však dodala, v Pompejích narazila na úplně jiné priority, jako bylo shromaždování odpadů, třídění a jejich recyklace.

„Pompejané žili mnohem blíž u svých odpadků, než by většině z nás připadalo přijatelné. Ale nebylo to proto, že městu chyběla infrastruktura a že by se neobtěžovali cokoli dělat,“ uvedla. „Bylo to naopak díky tomu, že jejich systém městské výstavby byl zorganizovaný podle jiných zásad,“ uzavřela Emmersonová.