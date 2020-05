Astronauti, kteří poletí k ISS, musí nejprve do karantény, rozhodla NASA

Hurley řekl, že je zklamaný, že příbuzní a přátelé při startu nebudou moci být osobně, ale dodal, že tak, jak je to plánováno, je to nejlepší.

„Přejeme si, aby byli všichni v bezpečí. Žádáme proto, aby lidé nejezdili do Kennedyho střediska, a věřte mi, že mne zarmucuje, když to říkám. Hrozně bych si přál, aby to mohlo být velkolepé,“ řekl Bridenstine. Vyzval lidi, aby start sledovali na televizních obrazovkách nebo online.

Oba astronauti Robert Behnken a Douglas Hurley půjdou na týden a půl před startem do karantény. Bridenstine současně vyzval všechny Američany, aby zůstali doma a nepokoušeli se na Floridu přijet osobně, protože to není v době epidemie bezpečné; při kosmických startech se totiž většinou u Kennedyho střediska a na blízkých plážích shromáždí davy pozorovatelů.

Bridenstine také řekl, že je to podeváté v historii, kdy lidé poletí do vesmíru v novém typu kosmické lodě, což je Crew Dragon. „Děláme to uprostřed pandemie koronaviru, je to pro Spojené státy důležitá mise,“ dodal.

Počítá se s tím, že Behnken a Hurley, kteří se na let připravovali dva roky, zůstanou na ISS v rozpětí jednoho až čtyř měsíců. Přesný rozvrh se bude odvíjet od příští mise. Loď Crew Dragon je schopná na oběžné dráze zůstat zhruba čtyři měsíce.