Z opadavých lesů v Evropě mizí vzácné rostliny, varují vědci

Vědci zkoumali rozsáhlou databázi záznamů z 68 lokalit po celé Evropě. Zaměřili se na to, jak se v posledních desetiletích měnil výskyt 1162 rostlinných druhů. Podle vedoucího oddělení vegetační ekologie Radima Hédla byly do zkoumání zahrnuty údaje staré až 50 let.

Analýza zjistila, že rostlinné druhy s takzvaným malým areálem, tedy územím, kde se přirozeně vyskytují, mají tendenci ubývat. Právě tyto druhy jsou podle Botanického ústavu Akademie věd ČR často ty, které se přizpůsobily relativně malému množství živin v půdě. Výsledky výzkumu ukázaly na souvislost mezi emisemi dusíku, produkovanými hlavně spalováním fosilních paliv, a zvýšením rizika mizení těchto rostlin.

Naopak druhů s velkými areály, které preferují půdu bohatou na živiny, postupně přibývá – na úkor ohrožených druhů.

Rozmanitost ubývá i v chráněných oblastech

Podle Akademie věd jsou výsledky výzkumu znepokojující i proto, že řada zkoumaných lokalit je na chráněných územích. Situace v hospodářských lesích tedy může být ohledně druhové rozmanitosti ještě horší.

„Narůstajícímu znečištění můžeme úspěšně bránit i změnou hospodaření a pěstovat strukturně bohaté lesy, které budou lépe odolávat i následkům spojených s klimatickou změnou,“ vyzývá Petr Petřík, koordinátor Platformy pro krajinu při Botanickém ústavu.

V rámci platformy se odborníci zaměřují právě na návrhy udržitelného způsobu hospodaření v českých lesích, včetně obnovy původních dřevin.

Výsledky výzkumu byly publikovány v časopise Nature Ecology & Evolution.