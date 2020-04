Nejvíc mrtvých bude v Evropě v Británii, v Česku pandemie vyvrcholí o Velikonocích, odhaduje americký model

Americký The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) sídlící v Seattlu vytvořil model, který předpovídá, jak se bude pandemie nového koronaviru vyvíjet v jednotlivých zemích světa. Vědci vidí situaci složitou zejména ve Velké Británii, kde by do srpna mělo zemřít na nemoc COVID-19 asi 66 tisíc lidí –⁠ jedná se tedy asi o 40 procent všech úmrtí v Evropě. Pro Českou republiku vědci predikují asi čtyři stovky mrtvých.