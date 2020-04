Roskosmos viní Trumpa ze snahy uzurpovat si jiné planety

„Agresivní plány Spojených států na zabrání území jiných planet škodí mezinárodní spolupráci,“ prohlásil náměstek ředitele Roskosmosu Sergej Saveljev podle ruských médií. „V dějinách lze najít příklady, kdy jedna země začala dobývat jiná území a k čemu to vedlo. To by všichni měli mít na paměti,“ dodal.