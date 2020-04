Boeing si chce napravit pověst, bude opakovat start Starlineru

Americká společnost Boeing chce zopakovat testovací let své kosmické lodě Starliner, která by měla dopravovat lidskou posádku na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Mluvčí společnosti Jerry Drelling agentuře AP řekl, že by se mohl uskutečnit na podzim. První pokus z konce loňského roku skončil nezdarem.