K Zemi se blíží kometa ATLAS. V květnu může být viditelná pouhým okem

Od poloviny března se jasnost komety pohybuje okolo 8,5 magnituda: to znamená, že je viditelná i obyčejnými dalekohledy, pokud v tom nebrání světelné znečištění. Pomáhá tomu i její poloha – leží ve Velké medvědici a dostává se v našich zeměpisných šířkách v pozdních nočních hodinách vysoko nad obzor, takřka do nadhlavníku. Navíc vůbec nezapadá pod obzor.

Kometu objevil 28. prosince 2019 systém ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), který se nachází na havajských ostrovech Haleakala a Maunaloa. Podle něj také dostala jméno. Tehdy se její jasnost pohybovala okolo 19,6 magnituda, tedy na prahu citlivosti těch největších astronomických přístrojů. Už na konci ledna ale astronomy překvapila zjasněním, díky kterému ji mohli začít pozorovat už i amatéři s většími dalekohledy.

Podle astronoma Petra Horálka by na počátku dubna by mohla být pozorovatelná už i menšími binokuláry, na konci měsíce bude dokonce na hranici viditelnosti pouhýma očima. Začátek dubna ale bude pro její pozorování nevhodný kvůli Měsíci.

Nejnovější data říkají, že kometa nebude nijak extrémně jasná, ale během května by měla být opravdu pouhýma očima bez dalekohledu pozorovatelná, ideálně mimo město. Ideální podmínky by měly nastat pro pozorování kolem 2. května.

Dějiny komety

Podle její zatím odhadované dráhy se kometa do Sluneční soustavy vrací každých 5467 let – to znamená, že naposledy navštívila vnitřní Sluneční soustavu někdy na konci 4. tisíciletí před naším letopočtem a znovu se ukáže až k závěru 76. století našeho letopočtu, uvádí web Astro.cz.