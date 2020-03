Kalmaři v mořských hlubinách využívají složitý „jazyk“ založený na světelných signálech

Nyní se jim to podařilo, popsali to v odborném žurnálu Proceedings of the National Academy of Sciences. Vědci tvrdí, že komunikační schopnost kalmarů je neobyčejná; dokáží si neobvyklým způsobem předávat značně komplexní zprávy. Je to podle nich vysvětlením, jak dokáží nejen kalmaři ale zřejmě i další druhy hlavonožců fungovat v hlubinách jako hejna. Většina jiných tvorů, kteří se v tomto prostředí vyskytují, jsou právě kvůli nemožnosti komunikace individualisty.

Světelná signalizace v hlubinách

Mořští biologové tvrdí, že kalmaři jsou schopní vyměňovat si informace o predátorech, blízkosti potravy i to, kdo se nasytí jako první. Autoři práce, Benjamin Burford a Bruce Robison zatím nedokázali tento vizuální „jazyk“ rozluštit, jen prokázali, že kalmaři mají kapacitu na takovou komunikaci a také že tomu odpovídá některé jejich chování.