Pro karanténu platí stejná pravidla jako pro život na oběžné dráze, popsal astronaut Feustel

Na ISS strávil Feustel při svém třetím pobytu ve vesmíru 197 dnů. Za tu dobu mohl jít „na procházku“ do volného kosmického prostoru jen třikrát. „Na ISS pro nás bylo důležité, že jsme měli naplánovaný den. To si myslím, že je důležité mít i teď na Zemi.“

Astronauti jsou na izolaci i dlouhodobý pobyt se stále stejnou posádkou trénovaní. Přesto Feustel přiznává, že některé dny jsou těžší než jiné. „Je dobré vědět, do čeho jdeme a na jak dlouho to bude. To pak dokáže udržet náladu na dobré úrovni.“

Domácí karanténa

Andrew Feustel je v současné době v Houstonu s manželkou Indirou v domácí karanténě. V rozhovoru popsal, že mají zůstávat co nejvíc doma kromě nezbytných nákupů potravin. To se týká i Johnsonova kosmického střediska.

„Všichni pracujeme na dálku. To neplatí jen pro činnosti, které jsou nezbytné pro podporu probíhajících misí. Takže lidé, kteří jsou v práci, komunikují s Mezinárodní vesmírnou stanicí a řeší její provoz a další vesmírné operace.“

Bezpečí posádky, vesmírné lodi a splnění mise

Feustel přirovnal současnou situaci, kdy lidé mají dodržovat karanténu a sociální odstup, k životu na oběžné dráze. Podle něj platí stejná základní pravidla. Ve vesmíru jde o bezpečí posádky, bezpečí vesmírné lodi a splnění mise.

„Tyhle priority bychom měli mít i na Zemi, v našich domovech. Naše rodina je jako posádka, potřebujeme ji mít v bezpečí. Bezpečí vesmírné lodi znamená tady na Zemi udržovat bezpečné místo, kde žijeme, být ve zdravém prostředí, kde nebudou nebezpečné viry. A splnění mise je úkol pro nás pro všechny na celém světě. Je to poprvé, kdy svět prochází něčím podobným, všichni jsme propojeni, jsme doslova na stejné lodi. Splněním mise myslím vyjít z téhle situace zdraví a šťastní a fungující jako tým. Abychom mohli pokračovat ve věcech, které jsme byli zvyklí dělat, byli jsme šťastní a mohli jsme dál pokračovat v našich životech.“

Český vzkaz

Manželka Indira, povoláním logopedka, má kořeny v České republice. Její maminka pochází ze Znojma. Do Česka se jezdí učit jazyk a na konci rozhovoru česky vzkázala:

„Ahoj všichni doma v České republice. Moc nám chybíte. Víme, že dodržování vzájemného odstupu a izolace není jednoduché, ale musíme to zvládnout. Jsem si jistá, že společně se nám to podaří a pak budeme ještě silnější. Těšíme se, že se za vámi zase podíváme, až to bude možné. V téhle situaci jsme všichni společně. Prosíme, buďte na sebe opatrní. Zdravíme vás z Houstonu a přejeme všem jen to nejlepší. Máme vás moc rádi. Posíláme všichni velkou virtuální pusu. Ahoj a děkuji.“

Celkem strávil astronaut Feustel ve vesmíru 226 dní, z toho 61 hodin a 48 minut ve volném kosmickém prostoru. Astronaut díky své ženě s sebou na tři mise vždy bral předměty odkazující na Českou republiku. Na poslední dvě vzal figurku Krtka z animovaného seriálu Zdeňka Milera, na druhou i kopii kresby Měsíční svit Petra Ginze z časopisu Vedem, který vydávali chlapci v židovském ghettu v Terezíně.

Podívejte se i na anglickou verzi rozhovoru: