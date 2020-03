COVID-19 může mít těžký průběh i u mladých lidí, varují údaje z USA i Evropy

Dostupné údaje tyto obavy potvrzují. V Itálii, která je z evropských zemí nejhůře postižená, je téměř čtvrtina z více než 35 tisíc nakažených ve věku od 19 do 50 let, uvádí web Statista.

Původní údaje z Číny ukazovaly, že nejzranitelnější jsou starší osoby a ti, kdo mají jiné zdravotní problémy. Ale těžký průběh onemocnění mohou mít i mladí lidé ve věku přes dvacet let zhruba do čtyřicítky – a mnozí vyžadují intenzivní péči, jak vyplývá ze zpráv z Itálie a Francie. Riziko je obzvlášť vysoké u těch, kteří trpí dosud nediagnostikovanými nemocemi.

Jedním z mladších, kteří museli do nemocnice, je Clement Chow, profesor genetiky Utažské univerzity. „Jsem mladý, nepatřím do rizikové skupiny, a přesto jsem na jednotce intenzivní péče s hodně vážným průběhem,“ napsal 15. března na Twitteru. „Opravdu toho o tom viru zatím moc nevíme,“ dodal.

Obdobné trendy se objevují ve Spojených státech. Z prvních 2500 případů nákazy bylo 705 ve věku od 20 do 44 let, uvedlo Středisko pro kontrolu a předcházení nemocí (CDC). Z nich 15 až 20 procent nakonec skončilo v nemocnici a až u čtyř procent byla nutná intenzivní péče. Několik z nich zemřelo.

Úzkost z možné nákazy starších rodičů

Na zmíněné středeční tiskové konferenci Bílého domu prezident Donald Trump zapřísahal mladší lidi, aby se přestali chovat nezodpovědně, aby nepořádali večírky, nechodili na pláž a nepotloukali se po barech. Ovšem jak se univerzitní kampusy po celé zemi uzavírají a vyzývají studenty k odjezdu, mnozí mladí jedou nebo letí domů - a riskují vystavení rodičů či prarodičů novému koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19.

Stejné obavy řeší mladé osoby, které zkoušejí rozjet svou kariéru ve velkých městech. Otec Livie Calariové ji prosí už celé týdny, aby se vrátila domů. Tato 25letá mladá žena s přítelem žije v newyorském Brooklynu a nervózně sledují, jak sílí varování oficiálních činitelů a jak se město kolem nich uzavírá.

Ale zatím tam zůstávají. Kdyby se přesunuli k otci Calariové ve Washingtonu, museli by se na dva týdny uchýlit do karantény v odděleném patře. A navíc je znepokojuje představa, že by s sebou mohli náhodně přenést i virus. „Cítím obrovskou úzkost, že bych ho tím mohla nakazit,“ říká Calariová o svém 65letém otci. „Možná je to iracionální, ale cítila bych se hrozně,“ dodala.