Australští vědci zmapovali imunitní reakci pacientky s COVID-19. Pomůže to vzniku vakcíny

Australští vědci zmapovali imunitní reakci jedné z prvních pacientek s koronavirem v zemi. Pomohlo jim to odhadnout, za jak dlouho se nemocná vyléčí. Oznámil to australský ministr zdravotnictví, podle něhož jde o důležitý krok na cestě k vývoji vakcíny, jež by mohla pandemii zastavit.