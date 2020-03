Mangrove chrání země před povodněmi. Ušetří ročně 65 miliard dolarů, popsal výzkum

Mangrovové pralesy fungují jako přirozená bariéra, která pomáhá zeslabovat každoroční povodně na mnoha místech světa. Pokud by tato společenstva keřů a stromů zmizela, bylo by silnými záplavami postiženo dalších více než 15 milionů osob. Popsali to vědci v odborném časopise Scientific Reports.