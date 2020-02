Oteplování Arktidy nemá dopad na tryskové proudění. Klíčový meteorologický jev je stabilní

„Vypadá to sice, že existuje spojení mezi více vlnitým tryskovým prouděním a arktickými teplotními změnami, ale nepozorovali jsme dlouhodobě silnější vlnění jako důsledek oteplování Arktidy,“ uvedl profesor Blackport.

Exeterští klimatologové studovali, jak se mění takzvané tryskové proudění neboli jet stream v Arktidě. Tato oblast planety se otepluje výrazně rychleji než jižnější místa na Zemi – podle mnoha studií z poslední doby by to mohlo vést k tryskovému proudění, které je více rozvlněné. A to by zase častěji přinášelo více extrémů počasí jak do Evropy, tak i na sever Ameriky.

Asi dvě desítky let už má tento jev více vlnitý vzhled. Tyto vlny jsou schopné přinášet extrémní meteorologické podmínky jak do Evropy, tak i do USA a Kanady – jde zejména o vlny výjimečného chladu.

V nové studii se vědci zaměřili na dvojí výzkum: jednak zkoumali informace o tryskovém proudění za posledních 40 let, ale současně je porovnávali s řadou klimatických modelů. Ukázalo se, že v minulosti opravdu byl jet stream více zvlněný, zejména na podzim a v zimě, ale v posledních letech se tento trend zase obrátil. A to přes intenzivní oteplování Arktidy, které by mělo teoreticky tryskové proudění ještě více rozvlnit.