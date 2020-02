Delfínovci amazonští mohou skončit jako návnada pro sumce, varují přírodovědci

Ochránci přírody i vědci, k nimž patří bioložka Vera da Silvaová, žádají, aby úřady obnovily moratorium na lov aténovců velkoploutvých, místně označovaných jako sumci.

Silvaová se studiem života delfínovců zabývá pětadvacet let. „Nepřestávají mne ohromovat, jsou to fascinující zvířata,“ řekla. Její spolupracovníci delfínovce značkují, měří a ověřují jejich zdravotní stav a pak znovu pouští do vody v rezervaci Mamirauá v brazilském státě Amazonas.

Mamirauá spravuje amazonský výzkumný ústav INPA. Tvoří ji zatopený prales a mokřiny na ploše 11 tisíc kilometrů čtverečních. Dostat se tam dá jedině na člunu a plavba po Amazonce ze střediska státu Amazonas Manausu trvá tři dny. Lidé ze Silvaové týmu tam delfínovcům opatrně odebírají krev a od samic i mléko a testují je.