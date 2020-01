Takhle zní hlas ze záhrobí. Vědci rekonstruovali řeč tři tisíce let mrtvého egyptského kněze

Splněné přání

Výzkum provedli experti z Londýnské univerzity a výsledky zveřejnili v odborném žurnálu Scientific Reports. „Tato technologie nám dala jedinečnou možnost slyšet hlas někoho, kdo je už dávno mrtvý,“ uvedla spoluautorka studie, profesorka archeologie Joann Fletcherová.

Podle Fletcherové si Nesyamun výslovně přál, aby byl po srmti znovu slyšet. „Má to dokonce napsané na rakvi. A my jsme mu to svým způsobem splnili,“ vysvětlila archeoložka stanici BBC důvod, proč si její tým vybral právě Neayamuna.