Pro stromy je normální stav nesmrtelnost, ukázal výzkum jinanů

Nový výzkum poskytl první genetické důkazy pro něco, co vědci předpokládali už delší dobu: „Nesmrtelnost je pro rostliny normální stav,“ popsal pro vědecký časopis Science Howard Thomas, biolog z Aberystwythské univerzity.

Přírodovědci pro tento výzkum odebrali vzorky ze 34 starých a přitom zdravých jinanů ve dvou čínských provinciích – stromům to nijak neublížilo. Detailní analýza ukázala, že na stromech se nijak neprojevuje stárnutí.

Letokruhy jinanů prokazují, že rychlost růstu se ani po staletích nijak nezpomalovala; naopak někdy dokonce docházelo k jeho zrychlování. Navíc se se stárnutím stromu nijak nezhoršovala velikost listí, schopnost fotosyntézy ani další známky zdravotního stavu.

Důkazy v kmenech, listech i genech

Vědci zkoumali také změny na genetické úrovni, a to u stromů ve věku od tří do 667 let. Zjistili, že výsledky se značně liší podle toho, zda je o geny odebrané z kmene, nebo listí. Zatímco u listí se jasně projevovaly genetické změny spojené s umíráním, u kmenů se nic podobného nenašlo. Podle práce zveřejněné v odborném časopise PNAS je tedy nepravděpodobné, že by tyto stromy umíraly stárnutím a věkem.