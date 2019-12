Antropologové popsali válečné tance surikat. Mohou osvětlit evoluční podstatu násilí

Spolupráce při obraně proti predátorům

S jinými klany spolupracují na obraně území proti jiným predátorům, ale současně jsou proti sobě schopny jednotlivé klany o území bojovat do krve. Teritorium si vyznačují hranicemi z výkalů a dalších čichových vjemů.

„Pokud chceme plně porozumět násilí a jeho vzniku v lidských společnostech, musíme nejprve pochopit jeho evoluční kořeny a podstatu. To vyžaduje pochopení toho, proč spolu ostatní druhy zvířat bojují, co tím získávají a co tím ztrácejí,“ dodal autor výzkumu.

„Ukázali jsme, že přestože může občas meziskupinová agrese skončit zabíjením, je vítězství v bojích se sousedními skupinami kriticky důležité pro udržení teritoria. A kvalitní teritorium je v drsných podmínkách polopouště Kalahari kriticky důležité pro dlouhodobý úspěch,“ uzavírá profesor Mark Dyble.