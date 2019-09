Vymírající orlovce říční bude při migraci doprovázet létající bioložka

Mise za záchranu orlovce říčního bude tisíce kilometrů dlouhá. Ze Skotska do vzdálené západní Afriky se Sacha Denchová vydá na padákovém kluzáku poháněném motorem. Bude sledovat migrační vlnu vzácného dravce a nástrahy, kterým při ní musí čelit.

„Víme, že například padesát až šedesát procent ptáků, kteří se narodí ve Spojeném království, se už nevrátí zpátky, aby vrhli mláďata. Chceme přijít na to, proč a kde se to děje. To je cílem této cesty,“ popisuje Denchová, která je spoluzakladatelkou organizace Conservation Without Borders.