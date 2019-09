Češi si od technologií slibují objev léku na rakovinu. Vztahům mezi lidmi a roboty příliš nevěří

Ženy by si přály samojezdící auta, mladí lidé rychlejší cestování, lidé nad 44 let zlepšení zdraví, Pražané podporu ekologie a lidé s vysokoškolským vzděláním zdravé potraviny, vyplývá z průzkumu.

Ve světové premiéře uvidí pražští návštěvníci nanopistoli Fiber Flow, zařízení, které by mělo v brzké budoucnosti přiblížit aplikaci nanovlákenných materiálů pro kosmetiku a dermatologii. Prezentovat se budou i firmy vyvíjející chytrou botu, která pomocí tlakových nanosenzorů umí vyhodnotit a opravit chůzi a běh, anebo biologicky rozložitelný evakuační župan například pro situace, kdy hoří.

Do Prahy se vrací například i první úředně uznaný kyborg Neil Harbisson s novým implantátem podobným vlasové čelence na vnímání času. Nositel díky němu cítí veškerý průchod času dvacet čtyři hodin denně a sedm dní v týdnu. Na festivalu se ale představí i firma vyrábějící maso pomocí kultivace zvířecích buněk v laboratoři.

Většina lidí věří v objev nových léků pro boj s rakovinou. Více než polovina respondentů vidí šanci také v genetických úpravách a operacích prováděných roboty. Lidé do 30 let věří spíše v robotické operace a umělou inteligenci ve zdravotnictví, naopak lidé nad 44 let věří spíš v úpravy DNA pomocí genetického inženýrství. Pozitivní přínos úprav DNA vidí většina lidí také v prevenci nemocí a také jako možnost připravit se na budoucnost a získat nové schopnosti.

Roboti ve zdravotnictví jsou velká neznámá

Lidé jsou podle průzkumu skeptičtí ohledně brzkého použití umělé inteligence v lékařské diagnostice, představit si ji dokáže jen třetina dotazovaných. Strojové učení se už přitom v diagnostice na mnoha místech zavádí do běžné praxe. Použití nanobotů ve zdravotnictví nemá jednoznačnou podporu, polovina lidí s jejich použitím souhlasí, polovina ne, případně neví.

Češi předpokládají, že se budou rychle rozšiřovat elektromobily. V roce 2024 by jejich podíl na prodaných automobilech mohl být mezi 30 a 40 procenty, očekávají respondenti. Více než polovina dotazovaných se domnívá, že auta do deseti let nebudou mít pedály, řadicí páku a nebudou potřebovat fosilní paliva. Jen zhruba desetina dotazovaných očekává, že se v některých městech už za rok objeví létající auta.