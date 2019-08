Ve vesmíru mohou existovat planety bohatší na život než Země

Astronomové představili nový model, který zjišťuje vlastnosti exoplanet s ohledem na to, jak by měly být obyvatelné. Hlavní autorkou je Stephanie Olsonová z Univerzity v Chicagu. „Snaha NASA hledat ve vesmíru život je zaměřená na obyvatelné zóny, tedy planety, které mohou mít tekutý oceán. Ale ne všechny oceány jsou stejně obyvatelné. Některé mohou být mnohem přívětivější než jiné, a to díky cirkulaci vody v nich,“ uvedla vědkyně. Její tým modeloval pravděpodobné podmínky na různých typech exoplanet pomocí softwaru ROCKE-3-D, který vyvinul Goddardův institut NASA. Tento program je schopný provádět simulace klimatu oceánů v nejrůznějších podmínkách.

Stále nové objevy exoplanet, tedy planet, které neleží u Slunce, zrychlují pátrání po mimozemském životě. Jejich zkoumání je ale stále problematické: i ty nejbližší leží tak daleko od Země, že nejsou dosažitelné pomocí sond. A dalekohledy ani další přístroje zase neumí ani zdaleka rozeznat takové detaily, jako jsou stopy po životě. Vědci proto musejí vyvíjet stále lepší a chytřejší metody. „Naše práce se zaměřila na identifikaci exoplanet s oceány, jež mají největší kapacitu hostit globálně bohatý a aktivní život,“ vysvětluje Olsonová. „Život v pozemských oceánech závisí na vzestupných proudech, které vrací živiny klesající do hlubin zpět na mělčiny, kde se daří životu. Čím více těchto proudů, tím více živin a to znamená více biologické aktivity. A to jsou přesně podmínky, po kterých na exoplanetách pátráme,“ dodává astronomka.