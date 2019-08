Lesní požáry uvolňují do atmosféry uhlík starý tisíce let. Mohl by ovlivnit klima

Opomenutý činitel

Starý uhlík našli v asi polovině vzorků odebraných z mladých lesů, tedy těch, které mají méně než šedesát let. Ukázalo se, že velké požáry z roku 2014 znemožnily uhlíku ze starších požárů, aby se uložil do půdy. A to by mohlo mít podle vědců zásadní dopad: „Pokud by se to opakovalo, pak by se chladné severské lesy mohly stát místo pohlcovače uhlíku jeho producentem.“

Mohutné požáry, které už několik týdnů zuří na Sibiři, ukazují, že je to zcela reálná obava. Čím více uhlíku se do atmosféry uvolní, tím více se bude měnit klima a tím více budou lesy zranitelné požáry.