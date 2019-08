Vědci pozorovali, jak černá díra spolkla neutronovou hvězdu

„Před přibližně 900 miliony lety černá díra pohltila velmi hustou hvězdu, jíž říkáme neutronová hvězda. Jako by Pac-man spolkl kuličku – a neutronovou hvězdu to zcela zničilo,“ přirovnala profesorka Scottová, která vede výzkum gravitačních vln.

Profesorka Susan Scottová z Australské národní univerzity uvedla, že si její tým tímto pozorováním splnil hned trojici cílů, které měl: kromě pohlcení neutronové hvězdy černou dírou to bylo splynutí dvou černých děr a kolize dvou neutronových hvězd.

Ve středu 14. srpna zachytily přístroje v USA a Itálii vlny v časoprostoru, jež pocházely z kataklyzmatické události, která se odehrála 900 milionů světelných let od Země. Vědci sice zachytili jasné signály o této události a namířili na danou část vesmíru dalekohled, žádná další vizuální potvrzení už ale nebyli schopni dohledat.

V současné době astronomové ještě analyzují data, která získali, aby lépe pochopili, jak velké a především jak hmotné oba objekty byly. Zatím to ale prý jednoznačně ukazuje na černou díru, která spolkla neutronovou hvězdu.

„Věda zatím nikdy nepozorovala černou díru menší než pět Sluncí nebo neutronovou hvězdu více než 2,5krát větší, než je naše Slunce,“ dodala Susan Scottová. Na základě těchto čísel a z charakteristik pozorovaných objektů astronomové usuzují, že šlo o pohlcení neutronové hvězdy černou dírou.

Existuje ale ještě jedna možnost, kterou zatím výzkumníci nemohou zcela vyloučit. „Pohlcený objekt by mohl být velice lehkou černou dírou, mnohem lehčí než jakákoli černá díra ve vesmíru, o níž víme. A to by byla opravdu skvělá cena útěchy,“ říká Scottová.

Gravitační vlny

Toto pozorování by nebylo možné, nebýt objevu gravitačních vln z února roku 2016. Tehdy vědci z několika observatoří zachytili toto vlnění způsobené srážkou dvou černých děr 1,3 miliardy světelných let od Země.