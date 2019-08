Potápěči otřásl objev zálivu plného „plastových korálů“. Našli ho u řeckého ostrova

„Dost to mnou otřáslo a myslím, že to otřáslo každým, kdo to viděl,“ uvedla Arabella Rossová, potápěčka, která se několik posledních měsíců podílela na čištění zátoky. „Bylo to jako ráj Karibského moře, kde najdete korálové útesy hrající všemi barvami. Bylo to úplně stejné, ale místo korálů to byly tašky,“ dodala.

Potápěči podle ní při akci vytrhávali modré, černé a žluté tašky zamotané kolem útesů. Sbírali také ty, které se volně vznášely mezi rybami.

Úklid oceánu

Arabella a zbytek jejího týmu zvládli uklidit pouze část plastového odpadu, který v zátoce našli. A to i přesto, že z moře vytáhli několik tisíc pytlíků a tašek. U Androsu a u Salaminy, malého ostrova poblíž Atén, nasbírali rovněž asi 300 kilogramů zahozených rybářských sítí, zvaných sítě duchů, do kterých se často zachytávají zejména želvy.